Polis, iftar yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
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Polis, iftar yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı

KARS'ta uygulama noktasında kurulan sofrada iftar yapan polis ekipleri, yanlarına yaklaşan sokak köpeklerini ve kedileri besledi.

Polis, iftar yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
21.05.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:11

KARS'ta uygulama noktasında kurulan sofrada iftar yapan polis ekipleri, yanlarına yaklaşan sokak köpeklerini ve kedileri besledi.

Kars'ta huzur ve güveni sağlamak için uygulama noktalarında gece gündüz görev yapan polisler, sokak hayvanlarını unutmadı. Digor yolundaki Bölge Trafik Şubesi önünde oluşturulan uygulama noktasında hem denetim yapan hem de sürücü ve vatandaşları koronavirüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, oruçlarını da görev yerlerinde açıyor. Açık alana kurdukları sofrada iftar yapan polis ekipleri, yemeklerinin bir bölümünü de sofranın etrafına toplanan kedi ve köpeklere veriyor.

Uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, sokak hayvanlarına yemek veren memurlarına teşekkür etti. Sağdıç, polislerin uygulamasını denetleyerek bilgi aldı, ardından da durdurulan araçtakilere kurallara uymaları ve zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları ricasında bulundu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç daha sonra otogar mevkiine giderek buradaki uygulama merkezinde görevli polisleri ziyaret etti. Durdurulan araçlardaki sürücü ve vatandaşların kimlik kontrolünü yapan polisler ile ateşlerini ölçen sağlık ekiplerine görevlerinde başarılar diledi. Sağdıç daha sonra polislerle birlikte çay içip sohbet etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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