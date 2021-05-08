Polis içerde kumar oynayanları iş yerinin arka camından gördü sonra baskın düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis içerde kumar oynayanları iş yerinin arka camından gördü sonra baskın düzenledi

Polis içerde kumar oynayanları iş yerinin arka camından gördü sonra baskın düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen açık olan kahvehaneye baskın düzenleyen polis 14 kişiyi kumar oynadıkları esnada suçüstü yaparken şahıslara toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen açık olan kahvehaneye baskın düzenleyen polis 14 kişiyi kumar oynadıkları esnada suçüstü yaparken şahıslara toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, olay Cumhuriyet mahallesi Hüseyin Bayık caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye gelen polis ekipleri iş yerinin arka camından baktıklarında içerde çok sayıda kişinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıklarını belirleyip adrese baskın düzenledi. Baskında 580 adet 106'lık deste halinde iskambil kağıdı, 16 adet 52'lik deste halinde iskambil kağıdı, içerisinde rakamlar yazılı 2 adet ajanda, 3 adet defter, skorların yazılı olduğu 3 adet yaz-boz ve 8 adet okey ıstakası ele geçirildi. İçeride bulunan ve kumar oynanmasına yer demin ettikleri öne sürülen H.O. (40), H.İ.T. (39), A.Ş. (47) ve Ö.D. (33) ile kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ayrıca 'İl Umumu Hıfzısıhha Kanunu' ihlali kapsamında toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Son dakika haberleri! Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını... Yakalanmamak için kapıyı güçlendirdiler, 'koçbaşı'yla duvardan baskın yediler
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Töre Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis içerde kumar oynayanları iş yerinin arka camından gördü sonra baskın düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:57:50. #1.14#

title