Polis Hırsızlık Çetesine Ulaştı: 5 Gözaltı

Kırşehir'de polis, yaptığı teknik takip ve güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek evlerden hırsızlık yapan çeteyi çökertti.

Yaşanan evden hırsızlık olayları ile ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nasuhdede Mahallesi meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmada, şüpheliler Y.G., M.O., K.G., A.G.,, ve Z.O.,'ya ulaştı. 5 şüphelinin, Kırşehir'de hırsızlık yaptıktan sonra, Yozgat'a ve oradan da Sivas'a gittikleri belirlendi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Sivas'ın Yıldızeli Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışma sonrasında şüphelilere ulaştı.

Şüphelilerin Kırşehir'de 2 adet alyans yüzük,3 adet altın kolye, 3 bin lira nakit para ve gümüş ziynet eşyaları çaldıkları tespit edildi. Ayrıca, Y.G., M.O., K.G., A.G., ve Z.O.'nun daha önce farklı hırsızlık suçlarından da kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınan hırsızlık şüphelileri adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR