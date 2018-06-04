Polis Hırsızlığı 120 Kamerayı İnceleyerek Çözdü

Sivas'ta 15 ayrı ev ve iş yerinden para, altın ve elektronik eşya çalan şüpheli, polis ekiplerinin 120 güvenlik kamerasını incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

Esenyurt ve Karşıyaka mahalleleri ile İmaret köyünde yazlık ev, iş yerlerinden para, altın ve elektronik eşyaların çalındığı bilgisi alan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 120 farklı ev ve iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler 20 gün boyunca yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 17 yaşındaki İ.E'nin yaptığını tespit etti.

Çaldığı malzemelerle birlikte evinde yakalanan İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.