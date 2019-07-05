Polis, hırsızları benzin istasyonunda yakaladı...O anlar kamerada

İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da iki farklı ilçede girdikleri evlerden ziynet eşyası, para ve elektronik eşya çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık operasyonu, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde geçtiğimiz haziran ayı içinde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde artan şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri üzerindeki incelemelerinin ardından, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları aracı tespit etti. Çalışmaları bu araç üzerinde yoğunlaştıran polis ekiplerinin, şüphelilerin otomobille bir benzin istasyonuna girdiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Zanlılar araçlarının içerisinde kıskıvrak yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızların girdikleri evlerden para ve ziynet eşyalarının yanı sıra televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyaları da çalarak ortadan kayboldukları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ömer Can G.(20), Mehmet Eren A.ve Vedat G.(24)'nin daha önceden ev hırsızlığı, ruhsatsız silah, mala zarar vermek, yaralama uyuşturucu madde bulundurmak, oto hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Polisin şahısları gözaltına aldığı operasyona ait görüntüler, benzin istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin evden çaldıkları paralarla bir döviz bürosuna giderek döviz aldığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA