Polis hırsızlara göz açtırmıyor
21.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:59
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahimli mahallesinden çalınan bir motosikletin Barak Mahallesinde bir adreste bulunduğunu tespit etmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, söz konusu adreste 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motor, 4 çalıntı cep telefonu, 4 adet motosiklet parçası ele geçirdi. Olayla ilgili M.Y. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı