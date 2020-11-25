Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
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Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor

25.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:45

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ev, 1 oto ve 2 açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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