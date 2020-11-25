Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
25.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:45
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ev, 1 oto ve 2 açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR