Polis hırsızlara göz açtırmıyor

- Polis hırsızlara göz açtırmıyor Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

- Polis hırsızlara göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden hırsızlık, 4 iş yerinden hırsızlık, 4 elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla hırsızlık olaylarını aydınlattı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR