Polis hırsızlara göz açtırmıyor
17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:15
- Polis hırsızlara göz açtırmıyor Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.
- Polis hırsızlara göz açtırmıyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden hırsızlık, 4 iş yerinden hırsızlık, 4 elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla hırsızlık olaylarını aydınlattı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR