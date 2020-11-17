Polis hırsızlara göz açtırmıyor
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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:15

- Polis hırsızlara göz açtırmıyor Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

- Polis hırsızlara göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden hırsızlık, 4 iş yerinden hırsızlık, 4 elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla hırsızlık olaylarını aydınlattı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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