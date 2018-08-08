Polis, Hırsızı İneklerin Yardımıyla Yakaladı

ABD'de oldukça ilginç bir hırsız-polis kovalamacası yakalandı. Ancak, ülkedeki binlerce benzer olaylan ayrılan tarafı kovalamacayı bin hayli ilginç kıldı. Çünkü polisler, hırsızlık zanlısını ineklerin yardımıyla yakaladı.

ÇEMBERE ALDILAR

Florida'da çaldığı arabayla kaçan zanlı polislerin hem karadan hem de havadan sürdürdüğü takiple zor anlar yaşadı. Bir süre sonra yaya olarak kaçmaya karar veren zanlıyı bir inek sürüsü çembere aldı. Kcaçan adamı kovalayan ve bir süre sonra çitlerin yakınında sıkıştıran ineklerin bu yardımıyla polisler adamı kolaylıkla yakaladı.