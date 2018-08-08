Polis, Hırsızı İneklerin Yardımıyla Yakaladı
ABD'de çaldığı arabayla polislerden kaçan zanlı, yakalanacağını anlayınca kaçışını yaya sürdürmek istedi. Ancak olay yerinde otlayan bir inek sürüsü zanlıyı kovalayıp çembere aldı ve polislerin işini kolaylaştırdı.
ABD'de oldukça ilginç bir hırsız-polis kovalamacası yakalandı. Ancak, ülkedeki binlerce benzer olaylan ayrılan tarafı kovalamacayı bin hayli ilginç kıldı. Çünkü polisler, hırsızlık zanlısını ineklerin yardımıyla yakaladı.
ÇEMBERE ALDILAR
Florida'da çaldığı arabayla kaçan zanlı polislerin hem karadan hem de havadan sürdürdüğü takiple zor anlar yaşadı. Bir süre sonra yaya olarak kaçmaya karar veren zanlıyı bir inek sürüsü çembere aldı. Kcaçan adamı kovalayan ve bir süre sonra çitlerin yakınında sıkıştıran ineklerin bu yardımıyla polisler adamı kolaylıkla yakaladı.