POLİS-HIRSIZ KOVALAMACASI KAZAYLA SON BULDU; O ANLAR KAMERADA

-FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA VE KAZA ANI POLİS ARACININ KAMERASINA İŞTE BÖYLE YANSIDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İSTANBUL'da bir ay içinde birçok işyerine girerek yüz binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kişi, polisin filmleri aratmayan kovalamacası sonrası kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca ve kaza anı kameralar tarafından görüntülendi. Şüphelilerin 6 işyerinden oto lastiği, tekstil ürünü çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli hafif ticari araç kullandığı belirlenen şüphelilerin eşkali belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler önceki gün bir mağazada yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçti.

KOVALAMACA ANINI POLİS OTOSU KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay yerine giden polis ekipleri araçlarıyla kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü. Polis aracına da çarpan şüpheliler otoyolda hızla kaçmaya başlarken nefesleri kesen bir takip başlattı. Polisin megafonla yaptığı "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler bir kavşağa geldiklerinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu araç devrildi. Hemen peşindeki polis ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise polis otosunda bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.(25) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden onlarca kez hırsızlıktan yakalandıkları belirlendi. Şüphelilerden Onur K.'nin aralarında hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi suçlardan 41 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Umut K.'nın 18 kez, Oğuzhan A. 6 kez, Tolga G.'nin ise 26 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 6 ayrı hırsızlık olayında otomobil lastiği, tekstil ürünleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis aracı kamerası

-Kovalamaca anları

-Aracın kaza yapması

-Şüphelilerin yakalanması

-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anları

-Aktüel

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Kaynak: DHA