Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı
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Düzce, Polis, Haber

Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında Huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlendi.

25.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:05
Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

DÜZCE - Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında Huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlendi. Huzurevinin bahçesinde polis, hemşire, doktor bir araya gelerek oyunlar oynadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ülkemizde de sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından evlerde kalan vatandaşlar için çeşitli aktiviteler yapılırken, Düzce'de Huzurevlerinde de Düzce Valiliğince etkinlikler düzenleniyor. Huzurevinde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri adeta ikinci çocukluklarını yaşadı. Düzenlenen etkinlik kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan kişiler oyun oynadı. Polis, hemşire, doktor, aşçı ve güvenlik görevlileri bahçede koreografi şeklinde oyun oynarken huzurevinde kalan vatandaşlarda oyuna eşlik etti

Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

Kaynak: İHA

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