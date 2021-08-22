Polis helikopteriyle Van'dan Diyarbakır'a getirilen bebek ameliyat edildi
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Polis helikopteriyle Van'dan Diyarbakır'a getirilen bebek ameliyat edildi

Polis helikopteriyle Van'dan Diyarbakır'a getirilen bebek ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Van'da parmağı kopan 2 yaşındaki Muhammed bebek, polis helikopteriyle getirildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Van'da parmağı kopan 2 yaşındaki Muhammed bebek, polis helikopteriyle getirildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Van'nın Muradiye ilçesinde yaşayan Nurcan ve İsmail Gümüş çiftinin 3'üncü çocuğu Muhammed Bünyamin'in, evin dış kapısına elinin sıkışması sonucu parmağı koptu.

Ailesi tarafından önce Muradiye Devlet Hastanesine, ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed bebek, doktorların tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a sevk edildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine helikopterle getirilen bebeğin kopan parmağı, burada yapılan 5 saatlik başarılı ameliyatın sonunda dikildi.

Baba İsmail Gümüş, AA muhabirine, "En ufak çocuğum Muhammed'in eli kapıya sıkıştı. Önce Muradiye Devlet Hastanesi oradan da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdik. 3-4 saat orada bekledikten sonra helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine gönderdiler. Sağ olsunlar geldik, çocuğumun ameliyatını yaptılar. Şu anda durumu iyi. İnşallah düzelir. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz zor günümüzde yanımızdadır." diye konuştu.

Anne Nurcan Gümüş ise çocuğunun tekrar sağlığına kavuşacağı günü beklediğini belirterek, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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