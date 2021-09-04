Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun"
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Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" Van'da parmağı kesilen vatandaş polis helikopteriyle Diyarbakır'a getirildi Hastanede tedavisi süren 59 yaşındaki vatandaş, polis ve sağlık...

Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun"

Van'da parmağı kesilen vatandaş polis helikopteriyle Diyarbakır'a getirildi

Hastanede tedavisi süren 59 yaşındaki vatandaş, polis ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti

DİYARBAKIR - Van'da spiral makinesinde parmağı kopan ve ayağı yaralanan vatandaş, polis helikopteri ile getirildiği Diyarbakır'da tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Sıracettin Dede, "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi. Yıllardır bölgede terör operasyonlarına katılan helikopterler güvenlik kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde sağlanan huzur ile birlikte artık vatandaşların sağlığı için havalanmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde Sıracettin Dede isimli vatandaş evde spiral makinesiyle çalıştığı sırada makinen elinden kaymasıyla sol başparmağını kesti. Yaşanan olay üzerine Dede'nin komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dede'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doku yetmezliği olan sol baş parmağı kendi isteğiyle alındı

Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Dede, daha sonra polis helikopteriyle Diyarbakır'a getirildi. Helikopterden indirilen Dede, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine getirilerek ameliyata alındı. Dede'ye burada yapılan müdahalelere rağmen doku uyuşmazlığı kaybı yaşandığı söylenmesi üzerine kendi rızasıyla parmağının alınmasını istedi. Yapılan ameliyatın ardından Dede'nin sol baş parmağı alınırken hastanede ise tedavisi sürüyor.

"Polis arkadaşlar helikopterle beni getirdi"

Yaşadığı olayı anlatan Dede, spiral makineyle tahta parçayı keserek düzeltmek için çalıştırdığını ve elinden kaydığını parmağı kesildiğini belirterek, "Spiral makinesiyle evde bir iş vardı onu yapmaya çalıştığım sırada elimden kaydı ve elimi kestim. Bağırdım kimse yoktu yanımda komşun geldi. Aracıyla hastaneye götürdü. Orada doktorlar sağ olsun müdahalede bulundular. Bu işlemi yapamayacaklarını söylediler. Helikopterle beni Diyarbakır'a sevk ettiler. Polis arkadaşlar beni buraya getirdiler. Burada çaba gösterdiler ama maalesef dokuların tamamen kaybedildiği ve parmağın dikilemeyeceği söylendi. Dikilse dahi ileride tekrar ameliyat olacağı söylendi. Kendi rızamla parmağın alınmasını istedim. Bu şekilde parmak alındı. Burada tedavimi görüyorum doktorlar nezaketinde. Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun" dedi.

Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: 'Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun'
Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: 'Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun'
Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: 'Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun'
Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: 'Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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Polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edilen Sıracettin Dede: "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" - Haberler
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