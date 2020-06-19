Polis helikopterini görünce emniyet kemerini taktı
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Polis helikopterini görünce emniyet kemerini taktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen araç sayısı yükselmeye başlayınca trafik denetimi havadan da yapılmaya başlandı.

Polis helikopterini görünce emniyet kemerini taktı
19.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:51

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen araç sayısı yükselmeye başlayınca trafik denetimi havadan da yapılmaya başlandı. Polis kameralarına takılan bir sürücünün emniyet kemerini takması da saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği "emniyetin uçan gözü" helikopteri, Muğla ve turistik ilçelerinde karada görev yapan ekiplere destek vermeye başladı. Sürücülerin helikopteri fark ettikten sonra emniyet kemerini takma anları ise saniye saniye kaydedildi. Gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri ile ona karada eşlik eden Mobil Veri İstasyon Aracı Ekim ayına kadar haftada 4 gün bölgede hizmet verecek. Helikopter, özellikle gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapacak.

Yol güzergahlarında, "yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama" gibi ihlalleri havadan tespit eden polis helikopteri yer ekiplerine bildiriyor. Uygulama noktasındaki ekipler bildirilen aracı durdurarak uyarı ve ceza işlemi uyguluyor. Ekipler, kurallara uyan sürücülere ise teşekkür ediyor.

"7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİMİZE DEVAM ETMEKTEYİZ"

Bodrum Bölge Trafik İstasyon Sorumlusu Komiser İlkay Dikişci, yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Turizm sezonunun başlamasıyla beraber, Muğla ili genelinde araç trafiği fazla arttı. Pandemi sürecinden sonra seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber araç girişi diğer illerimizden Muğla iline girişler artmış olduğu için trafik kazalarının artma riski bulunuyor. Muğla İli Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Trafik Başkanlığı ile ortaklaşa yaptığımız faaliyet içerisinde, turizm sezonu boyunca Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterimiz, mobil veri izleme aracımız Ekim ayına kadar Muğla ilimizde bulunacak. Ayrıca, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri olarak gündüz 70 ekip, gece 70 ekip toplam 140 ekip 503 personelle 7/24 esasına göre denetimlerimize devam etmekteyiz. Bununla beraber helikopter denetimlerimiz de haftanın 4 günü devam edecek. Helikopter denetimlerimiz de, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, art arda şerit değiştirme, şerit izleme değiştirme kurallarına riayet etmeme gibi kazalara yol açabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetimlerimiz devam ediyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, bunlarla ilgili bilgilendirmeleri yapmak, ihlaller varsa tekrar yaşanmaması için çevirmeli olarak vatandaşlarımızı bilgilendirerek bu kazaların önüne geçmek en büyük amacımız."

İHA Teknik Personeli Polis Memuru Sinan Erkovan, Türkiye'de 2 adet mobil veri istasyonu bulunduğunu anlatarak şu sözlere yer verdi:

"Havacılık Daire Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla hizmet vermekteyiz. 2018 yılında Havacılık Daire Başkanlığımız tarafından Mobil Veri İstasyonlarımız Hizmete alınmıştır. 2 adet bulunmaktadır. Aracımızda 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Ülkemizin dört bir yanına kesintisiz bir şekilde görüntü aktarabilmektedir. Yapılan operasyonlarda, görüntü aktarmak amacıyla hava aracından alınan görüntüyü ülkemizin dört bir yanına kesintisiz bir şekilde aktarabilmekteyiz."

Emniyet Teşkilatı'nın ilk kadın helikopter teknisyeni Esma Erkovan da yaptığı açıklamada trafik denetleme ve asayiş olaylarında aktif olarak kullanılan helikopterden, 50 kilometre mesafeye kadar mobil veri aracına görüntü aktardığını söyledi.

Öte yandan Muğla'da yapılan helikopterli denetimlerde emniyet kemerini takmadan seyreden sürücülerin helikopteri fark edip emniyet kemerini takma anları saniye saniye kaydedildi. Kontrol noktasına durdurulan bu sürücülere ceza yazıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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