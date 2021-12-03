Polis helikopterine binen engelli vatandaş, hayalini gerçekleşti

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te Yasin Büyüksanık isimli engelli vatandaş, CİMER'e yazdığı mesajda polis helikopterlerine olan ilgisini ve merakını dile getirdi. Bunu üzerine polis ekipleri, engelli vatandaşı Atatürk Havalimanındaki Havacılık Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde Polis Helikopterleri konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirme eğitiminde misafir etti. Engelli vatandaş, burada polis helikopterine binerek mutlu anlar yaşadı.

Pendik ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki engelli Yasin Büyüksanık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine göndermiş olduğu başvurusunda polis helikopterlerine olan ilgisini ve merakını dile getirdi. Yayınlamış olduğu "Gönül Dili" ve "Ayaksız Ayakta Kalmak" isimli iki edebi eserle engelleri aşan engelli vatandaşın başvurusu üzerine polis ekiplerince harekete geçildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ikametinden alınan Yasin Büyüksanık, Atatürk Havalimanındaki Havacılık Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde misafir edildi. Burada kendisine polis helikopterleri konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirme yapıldı. Bu vesile polis helikopterine binerek düşlediği hayale kavuşan Yasin Büyüksanık mutlu anlar yaşadı. - İSTANBUL

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