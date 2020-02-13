Polis helikopteri diyabet hastası için havalandı
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Polis helikopteri diyabet hastası için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde diyabet ve tansiyon hastası kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

13.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47
Polis helikopteri diyabet hastası için havalandı

'ın ilçesinde diyabet ve tansiyon hastası kadın, helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Cevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki diyabet ve tansiyon hastası Perihan Baysungur rahatsızlandı.

Baysungur'u hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerine verdi. Kardan dolayı yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter hastayı alması için görevlendirildi.

Van'dan havalanan helikopter, Baysungur ve refakatçisini mahalleden alarak Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Polis helikopteri diyabet hastası için havalandı
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