Son dakika haber! Polis helikopteri 2 yaşındaki bebek için havalandı

Son dakika habere göre Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri parmağı kopan 2 yaşındaki bebek için gece havalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri parmağı kopan 2 yaşındaki bebek için gece havalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü 2 yaşındaki bebeğin parmağının kopması nedeniyle tedavisi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopter, saat 23.00 sıralarında M.B.G. isimli bebek, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van'dan havalanarak Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı