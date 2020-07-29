Polis, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardı
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Polis, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardı

Polis, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardıELAZIĞ'da, polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uyararak, bilgilendirici broşür dağıttı.

29.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:08

Polis, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardı

ELAZIĞ'da, polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uyararak, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, kent genelinde Kurban Bayramı öncesi denetim yapıyor. Bugün hayvan pazarında denetim yapan ekipler, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardı. Polis ekipleri, gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatırken, hayvan sahiplerine bilgilendirici broşür ve kitapçık dağıttı.

Polis, hayvan sahiplerini sahte paraya karşı uyardı

Kaynak: DHA

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