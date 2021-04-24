Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı
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Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı

Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanmaya devam eden 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde polis tarafından havadan ve karardan denetim yapıldı.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanmaya devam eden 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde polis tarafından havadan ve karardan denetim yapıldı. Polis, drone ile havadan yaptığı anonslar ile vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Vilayet Kavşağı başta olmak üzere 5 bölgede uygulama noktası oluştururken, birçok polis ekibi de işlek cadde ve sokaklar ile birlikte ana arterlerde devriye gezilerek denetimler yapılmaya devam ediyor. Vilayet Kavşağı'nda polis ekipleri karadan ve havadan denetim yaparken, yaya ve araçları ile yoldan geçenleri durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Polis ayrıca havalandırdığı drone ile anonslar yaparak vatandaşları kısıtlama tedbirleri konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı
Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı
Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı
Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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