Polis, hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı
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Polis, hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı

Polis, hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı -Çocuklara polis şefkati Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat...

05.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:43

Polis, hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı

-Çocuklara polis şefkati

DÜZCE - Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı. Polisler açtıkları stantla ayrıca maskesi olmayan çocuklara maske takıp, kolonya döktüler.

Korona virüs salgınını önlemek üzere alınan tedbirlerin sona erdirilerek normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte rehavetin olmaması amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Merkez Camii önünde stand açan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları korona virüsten korunma yollarını, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını anlatan afişler asarak uyarılarda bulundular. Normalleşme sürecinde rehavete kapılan, hatalı maske takan, maskesiz dışarı çıkan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardılar.

Çocuklara polis şefkati

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 18 yaş altı genç ve çocukların da dışarı çıkmalarından dolayı ailelere özel uyarılarda yaptılar. Maskesi olmayan çocuklara maske veren polisler, maske takmayı sevmeyen ve ebeveynlerinde uyarılarını dinlemeyen çocuklara da yine şefkatle maskelerini takarak, maske takmaları gerektiğini anlattılar. Çocuklara polisler ayrıca kolonya dökerek korona virüs uyarılarının bulunduğu broşürler verdiler.

Polis, hatalı maske kullanan ve sosyal mesafesine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı

Kaynak: İHA

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