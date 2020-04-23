Polis, Halime'nin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki Halime Yazıcı'nın, kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söylemesi üzerine, polisler evine gelerek bayrak verip, bayramını kutladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki Halime Yazıcı'nın, kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söylemesi üzerine, polisler evine gelerek bayrak verip, bayramını kutladı.

Körfez ilçesinde yaşayan Halime Yazıcı, polisi arayıp kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aldıkları Türk bayraklarıyla beraber Halime'nin yaşadığı eve geldi. Polisler, evin kapısında kendilerini karşılayan Halime ve kardeşlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, beraberinde getirdikleri bayrakları hediye etti. İsteğini yerine getiren polislere teşekkür eden Halime duygulu anlar yaşadı.

Kaynak: DHA