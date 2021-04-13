Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı
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Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı

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Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Cide'de düzenlenen kan bağış kampanyasında 120 ünite kan toplandı.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Cide'de düzenlenen kan bağış kampanyasında 120 ünite kan toplandı.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kan bağışı yaptı. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Kan Toplama Tırı, kan bağışı kampanyası nedeniyle Cide ilçesine gitti. Kampanya kapsamında Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıtlı polis ekiplerince Kızılay'a kan bağışı yapıldı. İki gün süren kan bağışı kampanyasına polis ekipleri ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünden toplam 120 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı ekipleri, düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren polis ekiplerine teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatının ve Polis Haftasını kutladı. - KASTAMONU

Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı
Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı
Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı
Polis Haftasında 120 ünite kan toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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