Polis Haftası Tomarza'da kutlandı
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Polis Haftası Tomarza'da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polis Haftası Tomarza'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü münasebetiyle Tomarza ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü münasebetiyle Tomarza ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis Teşkilatı'nın 176. yıldönümü münasebetiyle Tomarza Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören sonrasında Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Düzenlenen tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından çelenk sunma ile son buldu. - KAYSERİ

Polis Haftası Tomarza'da kutlandı
Polis Haftası Tomarza'da kutlandı
Polis Haftası Tomarza'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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