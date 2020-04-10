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Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı

Polis Teşkilatının 175.yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'in Tarsus ilçesinde sade bir törenle kutlandı.

10.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı

Polis Teşkilatının 175.yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'in Tarsus ilçesinde sade bir törenle kutlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilçe de Polis Haftası sadece Cumhuriyet Alanında kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla son buldu.

Buradaki törene Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdür Ercan Elbir ve polis memurları katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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