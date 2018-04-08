Polis Haftası'na Doğru

Edirne'de polis teşkilatı mensupları ve aileleri polis evinde bir araya geldi.

Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikle emniyet mensupları ailece birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Buluşmaya şehit aileleri ve gazilerde katıldı.

Etkinliğe katılan Edirne Valisi Günay Özdemir, teşkilatın başarılarının devamını diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da emniyet teşkilatının fedakar mensuplarının başarılarında fedakar ailelerinin, eşlerinin ve çocuklarının büyük katkısı olduğunu ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.