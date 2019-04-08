Polis Haftası Kutlamasında Polisler Kurban Kesti

Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" kutlamaları kurban kesimiyle başladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildi ve dua yapıldı. Kurban kesimi törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, gazi ve şehit aileleri, emniyet mensupları katıldı.

Yapılan duanın ardından kurban kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA