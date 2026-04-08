Polis Haftası etkinliklerinde 5x5 Futsal turnuvası yapıldı

Cumayeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "5x5 Futsal Turnuvası" ilde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Cumayeri Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ilçedeki liseler yoğun katılım gösterdi. Gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak ve emniyet teşkilatı ile gençler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen müsabakalar, yüksek tempoya ve centilmence mücadelelere sahne oldu. Salon futbolunun tüm heyecanını sahaya yansıtan öğrenciler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile verildi. - DÜZCE

