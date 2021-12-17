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Polis geliştirme eğitimlerinde uygulamalı takograf kontrolü yaptı

Polis geliştirme eğitimlerinde uygulamalı takograf kontrolü yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin Geliştirme Eğitimleri kapsamında yürütülen eğitim çalışmaları devam etti.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin Geliştirme Eğitimleri kapsamında yürütülen eğitim çalışmaları devam etti.

Eğitim İşlemleri başlığı altında, Türkiye genelinde yürütülen "Geliştirme Eğitimleri" çalışmaları kapsamında, Keşan Meslek Lisesi kavşağında oluşturulan kontrol noktasında, bölgedeki bazı ilçe ekiplerinin de katılımıyla uygulamalı bir şekilde takograf eğitimi verildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verilen eğitimde, durdurulan çekicilerin takografları kontrol edilirken, bu konuda değişiklik gösteren konular hakkında uygulamalı eğitim de verildi. Bu eğitimlerle ekiplerin bilgilerinin de güncel tutulmasının sağlandığı bildirildi. Öte yandan, aynı noktada bir başka trafik ekibi tarafından da emniyet kemeri uygulaması yapıldı. - EDİRNE

Polis geliştirme eğitimlerinde uygulamalı takograf kontrolü yaptı

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