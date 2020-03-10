Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti
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Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

- Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek ortaya çıkardı Gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş...

10.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

- Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek ortaya çıkardı

Gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

ADANA - Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle 3 ay önce zanlıları takip etmeye başladı. Polis otoyolda fuhuş yapan ve yaptıran şahısları belirlemek için temizlik görevlisi kılığına girdi. Polis otoyol kenarında çöp toplarken fuhuş yapmaya gelen kadınlarla sohbet edip onlardan bilgi aldı. Polis şapkasına taktığı kamerayla da her şeyi kaydetti. Polis otoyolda kadınların getirilmesi ve gece geri götürülmesini, otoyolda fuhuş yapan kadınlar için araçların kuyruk oluşturmasını da saniye saniye görüntüledi. Polis yaptığı teknik takipte bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını öğrenince bu masaj salonunun önünde de seyyar satıcı kılığına girerek salatlık satışı yaptı. Polis satış yaparken masaj salonunu gözetledi. Ayrıca polis bir lokanta da yapılan fuhuş pazarlığına takip edebilmek için bir kadın bir erkek polis hemen yan masada müşteri kılığına girdi. Polis yapılan bu takip sonucunda 8'i kadın 23 zanlının yakalanması için 4 Mart günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında zanlıların tamamını gözaltına aldı. Zanlılar, sorgularının ardından "fuhşa aracılık, yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 9'u tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

Kaynak: İHA

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Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti

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