Polis eve baskın yaptı, çoraptan 30 gram bonzai çıktı
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Polis eve baskın yaptı, çoraptan 30 gram bonzai çıktı

03.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:59
Polis eve baskın yaptı, çoraptan 30 gram bonzai çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında, çorap içine gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında, çorap içine gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ş.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çorap içinde kağıtlara sarılı, satışa hazır 30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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