Eve Baskın Yapan Polis Şoke Oldu! Köpeğiyle İlişkiye Girip Görüntüleri Kaydetmiş
Çocuk istismarı ve uygunsuz cinsellik içeren materyal bulundurma suçlarından evine baskın yapılan İskoç kadının telefonunda, köpeği ile girdiği ilişkinin videosu bulundu.
Çocuk istismarı şüphesiyle evinde arama yapılan kadının evcil hayvanı ile ilişkiye girdiğine dair kanıtlar bulundu. İskoçya'da yaşayan Suzy Cairns isimli kadın, Labrador cinsi köpeğiyle cinsel ilişkiye girip bunu kameraya kaydetti.
POLİS ŞOK OLDU
Cairns'in cep telefonunda bulunan görüntüler polisler şoke etti. Kadının evinde aşırı derece uygunsuz görüntüler bulunduğu açıklanırken mahkeme daha fazla detay vermeyi reddetti. 39 yaşındaki kadın cinsel içerikli materyallere sahip olduğuyla ilgili karara itiraz etti.
İTİRAF ETTİ
Cairns'in evinde cinsel istismara uğrayan çocuklara ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu bildirilirken, kadının köpeğiyle girdiği ilişkiyi itiraf ettiği ifade edildi. İskoç kadının siber suçlarla ilgilenen polis ekipleri tarafından bilgisayar ip'sinden tespit edilerek bulunduğu açıklandı.
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lübnanda serbest sadece nikah kiyamiyorlar. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sodom ve Gomora olmus.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kadin dengini bulmus,yesinler birbirleriniCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kıyamet yaklaşıyor. Dünyada erkek bitmişdi köpeke tamah salıyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH HELAK ETSİN ..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır