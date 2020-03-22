Polis, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşıladı
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Sakarya, Polis, Güncel

Polis, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşıladı

SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını polis karşıladı.

22.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:55
Polis, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşıladı

SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını polis karşıladı. 

Sakarya'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hastalarla ilgilenen polis ekipleri, daha sonra evden çıkamadıkları içni bu kişilerden aldıkları listelerle marketlere gidip, alışveriş yaptı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunup, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

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