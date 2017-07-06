Polis Esnaftan Şikayetçi Oldu

Edirne'de trafiğe kapalı yol meselesi yüzünden esnafla tartışan trafik polisi, kendisine mukavemette bulunulduğu iddiasıyla esnaftan şikayetçi oldu.



Edinilen bilgiye göre, trafiğe kapatılan Saraçlar Caddesi'ne, stadyum yanındaki alandan girmek isteyen cam yüklü kamyon, görevli trafik polisince durduruldu.



Bunun üzerine kamyonu yönlendiren esnafla polis arasında tartışma yaşandı.



Takviye ekip çağıran polis memuru, kedisine mukavemette bulunarak görevini yapmasını engellediği iddiasıyla esnaftan şikayetçi olduğunu belirtti.



Şikayet konusuyla ilgili ifadelerine başvurulmak üzere taraflar polis merkezine götürüldü.



Bu arada, kamyon sürücüsü hakkında da trafik kuralı ihlali nedeniyle ceza uygulandı.