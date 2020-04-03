Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip
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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muş, Yerel

Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip

Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan polislerin eşleri ve çocukları, polis ve vatandaşlara moral vermek amacıyla bir klip hazırladı.

03.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:41
Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip

Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan polislerin eşleri ve çocukları, polis ve vatandaşlara moral vermek amacıyla bir klip hazırladı.

Kamu düzeninin sağlanması ve her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini tesis etmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeyen polis memurları, bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken bir yandan da korona virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının eş ve çocukları, vatandaşların evlerinde kalması ve korona virüs tedbirlerine uyması için evlerinde çektikleri klip ile sosyal mesaj verdi.

Görevdeki anne ve babaları için klip çeken polis çocukları, "anneciğim ve babacığım; evdeyiz ve mutluyuz aklınız bizde kalmasın", "biz evdeyiz, güvendeyiz, mutluyuz. Bizi merak etmeyin" mesajlarına yer verdi.

Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip

Kaynak: İHA

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Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip
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