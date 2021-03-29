Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi
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Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi

Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan, polisler ile birlikte görme engelli çocukları ziyaret etti.

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Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan, polisler ile birlikte görme engelli çocukları ziyaret etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin davetine istinaden Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan, bir özel eğitim kurumunu ziyaret ederek görme engelli çocuklar ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Narkotik Madde Arama Köpekleri de bulunarak çeşitli yaş gruplarında olan görme engelli çocukların köpeklere karşı olan korkularını yenmeleri amaçlanarak çocuk/köpek teması ve oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Beyaz Baston Görme Engeliler Derneği'ne bağlı merkeze yapılan ziyarette Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevliler tarafından özel çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi. Çocukların, polisler tarafından dağıtılan şapka ve ses duyarlılıklarına hitap edecek trafik düdükleri dağıtımı vasıtasıyla trafik konusunda bilinçlenmeleri sağlandı.

Dernek çatısı altında eğitim gören çocukların ailelerine yönelik olarak da Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından KADES projesi hakkında bilgilendirme yapılarak kadına yönelik şiddete "Sıfır tolerans" anlayışı ile ihtiyaçları oldukları her an emniyet ekiplerinin yanlarında olduğu dile getirildi.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında özel çocuklar, kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeleri polislere ve Selda Ulucan'a verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - ANTALYA

Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi
Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi
Polis eşleri, görme engelli çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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