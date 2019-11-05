Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

05.11.2019 14:02

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis olmak isteyen engelli Gökhan Zarraç hayalini Hatay Emniyeti gerçekleştirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziksel engeli bulunan 24 yaşındaki Gökhan Zarraç'ı evinde ziyaret etti.

İşitme, konuşma ve fiziksel engeli bulunan Zarraç'ın polis olmak istediğini öğrenen ekipler, Zarraç ve ailesini emniyete davet etti.

Anne ve babasıyla emniyet müdürlüğüne gelen Zarraç'a burada polis kıyafeti giydirildi.

Şubeleri gezen engelli genç, polislerle tanışıp hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aile, Hatay Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA