Polis, engelli gence şehir turu attırdı
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Polis, engelli gence şehir turu attırdı

31.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:24
Polis, engelli gence şehir turu attırdı

ADANA'da annesi Hatice İncirci'ye polislerle kentte gezmek istediğini söyleyen doğuştan fiziksel engelli Erkut İncirci (34), annesinin talebi üzerine toplum destekli polisler ile polis aracında kent turu attı.

ADANA'da annesi Hatice İncirci'ye polislerle kentte gezmek istediğini söyleyen doğuştan fiziksel engelli Erkut İncirci (34), annesinin talebi üzerine toplum destekli polisler ile polis aracında kent turu attı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Necati ile Hatice İncirci çiftinin, 3 Mayıs 1986'da 7 aylıkken çift yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Erman hayatını kaybederken, Erkut ise fiziksel engelli oldu. Erkut İncirci, izlediği film ve dizilerden etkilenerek polis hayranı oldu. Son zamanlarda aşırı kilo aldığı için ailesinin sokağa çıkaramadığı Erkut İncirci, polis otosuyla gezmek istediğini söyledi. Bunun üzerine anne Hatice İncirci polisi arayarak, "Engelli oğlum sizi çok seviyor. Biz çok ağırlaştığı için onu sokağa çıkaramıyoruz. O da sizi görmek ve sizinle gezmek istiyor" dedi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, gencin isteğinin geri çevrilmemesini ve dışarı çıkartılıp polis aracıyla gezdirilmesi talimatını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri de İncirci'yi 6'ncı kattaki evinden tekerlekli sandalyesiyle indirip, polis aracına bindirdi. İncirci, polis otosundaki megafondan sosyal mesafe ve maske uyarısı da yaptı. Daha sonra polis otosuyla şehir turu atan İncirci, polisler geldiği için çok mutlu olduğunu, onları çok sevdiğini söyledi. Baba İncirci ise oğlunun doğuştan engelli olduğunu, erken dünyaya geldiği için engelli kaldığını, izlediği filmlerden dolayı polisi çok sevdiğini belirterek, "Biz sık sık dışarı çıkartamadığımız için oğlum polisleri çok sevdiğinden onlardan yardım istedik. Sağolsun onlar da gelip bize yardımcı oldular. Bu duruma çok memnun olduk" diye konuştu.


Polis, engelli gence şehir turu attırdı
Polis, engelli gence şehir turu attırdı
Polis, engelli gence şehir turu attırdı
Polis, engelli gence şehir turu attırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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