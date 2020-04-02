Polis, emniyeti elden bırakmıyor Polis, emniyeti elden bırakmıyor Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs nedeniyle emniyete giriş yapan polis memurları dahil herkesin ateşini ölçerek virüs önlemi alıyor Polislerin maske, yüz koruyucusu ve eldivenli olması da dikkat çekti Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona...

Polis, emniyeti elden bırakmıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs nedeniyle emniyete giriş yapan polis memurları dahil herkesin ateşini ölçerek virüs önlemi alıyor

Polislerin maske, yüz koruyucusu ve eldivenli olması da dikkat çekti

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs nedeniyle emniyete giriş yapan polis memurları dahil herkesin ateşini ölçerek virüse karşı önlem alıyor.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle halkın yoğun olarak geldiği Adana Emniyet Müdürlüğü binasına giren herkesin, ateşinin mutlaka ölçülmesi talimatını verdi. Emniyet nizamiyede görevli polis memurları, talimat gereği maske, yüz koruyucu ve eldiven takarak gelen vatandaş ve polis memurlarının tek tek ateşini ölçüyor. Polislerin, silah yerine vatandaşa ateş ölçer doğrultması ilginç görüntüler de oluşturdu. Emniyete gelen vatandaşlar ise virüs nedeniyle yapılan bu uygulamanın olumlu bulduklarını söylediler.

Kaynak: İHA