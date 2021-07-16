POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
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POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de polis ekipleri, TEM Otoyolunda yaşanan bayram trafiği yoğunluğunda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

DÜZCE'de polis ekipleri, TEM Otoyolunda yaşanan bayram trafiği yoğunluğunda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza yağdırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunlukta, emniyet şeridi ihlali yaparak ilerleyen sürücülere karşı drone destekli uygulama yaptı. Çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik yapılan uygulama sırasında 88 araca toplam 90 bin 237 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca polis ekipleri memleketlerine giden sürücülere, trafiğin yoğun olduğunu hatırlatarak dikkat etmeleri ve sık sık mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI
POLİS EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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