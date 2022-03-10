Polis Emeklileri Derneği Başkanlığına Hanifi Eker seçildi

ANTALYA (AA) - Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanlığına emekli polis memuru Hanifi Eker yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, divan başkanlığına 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Genel Başkanı Zeki Kılınç getirildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Hanif Eker, oy çokluğuyla yeniden dernek başkanlığına seçildi.