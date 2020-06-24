Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı
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Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı
24.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:18

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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