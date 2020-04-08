Polis, ele geçirdiği kaçak maskeler ile 'evde kal' yazdı TOKAT' ta 8 ayrı imalathaneye düzenlenen baskında izinsiz üretilen 50 bin adet maske ele geçirildi.

TOKAT' ta 8 ayrı imalathaneye düzenlenen baskında izinsiz üretilen 50 bin adet maske ele geçirildi. Polis ekipleri sergiledikleri maskelerle 'evde kal' yazdı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak, bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri kentte sağlıksız koşullarda izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan 8 işletmeye operasyon düzenledi. İzinsiz üretildiği belirlenen 50 bin koruyucu maske ele geçirildi. Ekipler sergiledikleri maskeler ili 'evde kal' yazarak mesaj verdi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA