Polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden... Polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu Polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.

Polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu

SİVAS - Polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ta Dedebalı Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç Mısmılırmak Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan kişi inmek istemeyince bir polis memuru silahını havaya doğrultup üç el ateş etti. Apartmanların arasında yaşanan olay paniğe neden oldu. Araçla indirilen kişi zorla kelepçelenip gözaltın alındı. Vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen olay polisiye filmlerini aratmadı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Gözaltına alınan kişinin "Ben kimseye silah doğrultmadım" diye bağırması dikkat çekti. Polis memurları ise aracın içerisinden bir adet tabanca aldı. Araç, çekici ile emniyet müdürlüğü parkına çekilirken kişi gözaltına alındı. Polis, kişinin kimliği ve olayın içeriği hakkında açıklama yapmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA