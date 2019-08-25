25.08.2019 09:44

Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa Gemlik ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

İlçe girişinden itibaren takip edilen otomobil dur ihtarına uymayınca zeytinhali kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir miktar skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde detaylı arama İçin emniyet otoparkına çekildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA