Polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan 15 adet tarihi eser çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde polis ekipleri yaptıkları denetim sırasında, durdurdukları bir araçtaki şahısların hareketlerinde şüphelendi. Şüphe üzerine ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki M.Y. ve H.E. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı