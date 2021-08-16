Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
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Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilerek polis ekipleri tarafından önü kesilen otomobil içerisinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilerek polis ekipleri tarafından önü kesilen otomobil içerisinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 Şahsın gözaltına alındığı olayda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paralar araç paspası altında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'ten Adıyaman'a 07 FHD 56 plakalı Renault marka otomobil ile gelen Yüksel Ç., Ahmet Ş., ve Erdal S., isimli şahısların aracından şüphelenen polis ekipleri Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında aracın önünü keserek durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs araçtan indirilerek arandı. Şahısların üzerinden her hangi bir şey çıkmayınca araç arandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda sürücü koltuğu önünde bulunan paspas altında bir miktar para ile karşılaşıldı. Durumdan daha çok şüphelenen polis ekipleri bu defa aracı didik didik aradı. Polis ekipleri aradıkları aracın altına atılmış iki adet yüz maskesi içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan şahısların kullanmış olduğu araç ise detaylı aranması için polis merkezine çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin önünü kestiği araçtan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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