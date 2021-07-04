Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi
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Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi

Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 51 adet değerli taş ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 51 adet değerli taş ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılara karşı yapılan çalışmalar kapsamında, Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 51 adet değerli taş olduğu değerlendirilen obje, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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