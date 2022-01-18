Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı

Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir yavru kedinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Aynı bölgede uygulama yapan ilçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kediyi fark etti. Ekipler yavru kedinin kafasındaki konserve kutusunu çıkarmak için harekete geçti. Ekiplerin uğraşının ardından konserve kutusu yavru kedinin kafasından çıktı. O anlar telefon kamerasına yansıdı. - KIRKLARELİ

Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı

Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı

Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

 Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş

Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş

 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?

Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Pınarhisar, Kırklareli, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title