Polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor

İstanbul'da polis ekiplerinin 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri devam ediyor.

İstanbul'da polis ekiplerinin 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri devam ediyor. Esenyurt'ta da denetim yapan ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı itibarıyla başladı. Bu kapsamda polis ekiplerinin 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent genelinde denetimleri devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri, Esenyurt Meydan ve ana caddelerde denetim yaptı. Polis ekipleri, denetimde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske taktığı gözlendi. Polis ekipleri 3 gün boyunca uygulamalara devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA