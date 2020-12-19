Polis ekiplerinin Çiğdem Mahallesi'ndeki denetimleri devam ediyor

Çankaya Çiğdem Mahallesi Şirindere Vadisi'ndeki suçlulara ev sahipliği yapan metruk binaların yıkımının ardından bölgedeki denetimlerini artıran Ankara polisi, kurduğu kontrol noktası ve yaptığı denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Çiğdem Mahallesi Şirindere Vadisi'ndeki suçlulara ev sahipliği yapan metruk binaların yıkımının ardından bölgedeki denetimlerini artıran Ankara polisi, kurduğu kontrol noktası ve yaptığı denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının Ankara'daki kaçak yapılar ve metruk mekanların yıkılmasıyla ilgili mahalle muhtarları ve yerel yöneticilerden gelen talepler üzerine çalışma yapılması için emniyet ve ilgili birimlere talimatı üzerine harekete geçilerek bölge, metruk yapılardan temizlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede narkotik, hırsızlık, gasp, kapkaç, taciz gibi suçlar ile suçlulara ev sahipliği yapacak metruk yerlerin temizlenmesi, yıkım sonrası bu tip suç ve suçluların bölgede barınmasının engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kurulan uygulama noktasında vadi içine giren kişi ve araçlara yönelik 24 saat kontrollerini sürdüren polis, bölgede sürekli devriye gezerek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Bölge halkı uygulamalardan memnun

Bölgenin Ankara'nın en güzel alanlarından biri olduğunu belirten mahalle sakinleri, metruk yapıların temizlenmesi ve Ankara polisinin bölgedeki çalışmaları sonrası rahat bir nefes alarak vadinin tadını çıkardıklarını ifade etti.

Daha önce mahallelerinde kendilerini güvende hissetmediklerini belirten Çiğdem Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Aslan, şunları söyledi:

"Ankara emniyetinin bu konudaki duyarlılığı önemli. Bütün mahalleli gelip bana teşekkür ediyor ancak teşekkürü emniyet hak ediyor. Son zamanlarda konuyu daha fazla dillendirmeye başlayınca emniyet de bize sahip çıktı. Artık mahallemiz yaşanılabilir bir hale geldi. Suçların işlendiğini biliyorduk. Gasp, hırsızlık, taciz, şiddet bunlar hep mahallemizde yaşadığımız şeylerdi. Zaten emniyet kayıtlarında bunlar var. Ankara emniyetinin bu konunda gösterdiği başarı takdire şayandır."

Uygulamalardan önce evden dışarıya rahat çıkamadıklarını belirten mahalle sakini Elvan Akbay, "Daha önce geceleri silah sesleri duyuyorduk. Şimdi çok şükür rahat uyuyoruz. Artık huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan